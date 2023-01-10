قصفٌ سيطالُ مزارع شبعا.. ماذا سيحدثُ غداً؟

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الجيش الإسرائيلي سيجري غدا تدريبات تشمل قصفا مدفعيا باتجاه مزارع شبعا على الحدود مع لبنان.

وفي الشهر الماضي، أجرى الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية بشكل مفاجئ بهدف تعزيز الجاهزية على الجبهة الشمالية.