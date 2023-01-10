وزير الزراعة عرض مع مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان المشاريع المشتركة

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات.



وخلال اللقاء، تم البحث في المشاريع المشتركة والتحضير لمشاريع سيتم إطلاقها قريبا، بالشراكة بين "WFP" ووزارة الزراعة، و أيضاً بين برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والجيش اللبناني ووزارة الزراعة.

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