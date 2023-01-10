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لبنان

طائرٌ مُهدد بالإنقراض في لبنان داخل مركز أمني.. شاهدوا الصّور

Lebanon 24
10-01-2023 | 12:23
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
  
"بناءً على شكوى مقدّمة من إحدى الجمعيات البيئية إلى شعبة العلاقات العامة، حول تداول صورة لطائر من نوع "بومة النسر" المهدّدة بالانقراض، معروضة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي. 
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ومن خلال المتابعة الفوريّة من قبل عناصر مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت بتاريخ 2/1/2023 من التوصّل إلى هويّة ناشر الإعلان الذي يقيم في مخيّم عين الحلوة، واستدراجه إلى مدينة صيدا -محلّة دوّار القناية مصطحبًا معه الطائر، وتبيَّن أنَّه يدعى: م. ح. (من مواليد عام 1988، فلسطيني الجنسية). وبالتحقيق معه، اعترف بأنّه اشترى هذا الطير من أحد الأشخاص مقابل مبلغ ماليّ، ومن ثمّ قام بعرضه على مجموعة خاصّة بالطيور على تطبيق "واتساب" بهدف بيعه، كما أفاد أنّه لم يكن يعلم بأنّ عَرْض طائر للبيع ممنوع قانونًا، وتعهّد بعدم تكرار ما أقدم عليه.

وأودع (م. ح.) والطّائر مخفر صيدا الجديدة، حيث تُرك لقاء سند إقامة، وسُلّم الطائر إلى إحدى الجمعيّات المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تجدر الملاحظة ان قانون الصيد البري في لبنان يحظر اصطياد طيور البوم وحجزها والاتجار فيها، على غرار الطيور الجارحة الأخرى. كما أن هذا الطائر يصطاد القوارض من الحقول مما يساهم في عدم تلف المحاصيل والمحافظة على التوازن البيئي. كذلك ان هذا الطائر قد اختفى في العديد من المناطق حول العالم لأنه تم اصطيادها بكثافة لفترة طويلة".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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