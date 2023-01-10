عبد الحفيظ غادر مكان عمله ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:- عبد الحفيظ أيمن قمر (مواليد عام 2006، لبناني)الذي غادر مكان عمله في محلة عرمون- شارع ليبانون تاكسي بتاريخ 09-01-2023 ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 818503-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.