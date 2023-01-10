معلوماتٌ جديدة تُكشف عن اجتماع "التيار" بمنزل باسيل.. ماذا تقرّر "رئاسياً"؟

علم "لبنان24" أنّ إجتماع الهيئة السياسيّة في "التيار الوطني الحر" ما زال مستمراً في منزل رئيس "التيّار" النائب جبران باسيل في منطقة البيّاضة.



وأشارت المعلومات إلى أنّه لم تتم تسمية أي شخصٍ للرئاسة لجلسة يوم الخميس المقبل المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، لافتة إلى أنّ هناك تباينات في الآراء خلال الاجتماع، وهناك توجه لأن تُترك لبعض النواب الحرية في اختيار الشعارات التي يريدونها في التصويت خلال الجلسة، في حين أن الأكثرية ستصوّت بالورقة البيضاء.

Advertisement

بدورها، ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ " النقاش في اجتماع الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر لم يستطع حسم استبعاد مرشحين من داخل التكتل لرئاسة الجمهورية، وقد تُركت الخيارات مفتوحة للنقاش".

وأضافت: " وجهتا نظر برزتا في اجتماع الهيئة السياسية للتيار الأولى برفض مرشح رئاسي من داخل التيار غير باسيل وأخرى كانت قوية ومعارضة لجهة عدم رفض أي مرشح من التيار إذا كانت لديه فرصة الوصول إلى الرئاسة".