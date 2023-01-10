Advertisement

لبنان

معلوماتٌ جديدة تُكشف عن اجتماع "التيار" بمنزل باسيل.. ماذا تقرّر "رئاسياً"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-01-2023 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1027549-638089787268486985.jpg
Doc-P-1027549-638089787268486985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم "لبنان24" أنّ إجتماع الهيئة السياسيّة في "التيار الوطني الحر" ما زال مستمراً في منزل رئيس "التيّار" النائب جبران باسيل في منطقة البيّاضة.

وأشارت المعلومات إلى أنّه لم تتم  تسمية أي شخصٍ للرئاسة لجلسة يوم الخميس المقبل المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، لافتة إلى أنّ هناك تباينات في الآراء خلال الاجتماع، وهناك توجه لأن تُترك لبعض النواب الحرية في اختيار الشعارات التي يريدونها في التصويت خلال الجلسة، في حين أن الأكثرية ستصوّت بالورقة البيضاء.
Advertisement
 
 
بدورها، ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ "النقاش في اجتماع الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر لم يستطع حسم استبعاد مرشحين من داخل التكتل لرئاسة الجمهورية، وقد تُركت الخيارات مفتوحة للنقاش".
وأضافت: "وجهتا نظر برزتا في اجتماع الهيئة السياسية للتيار الأولى برفض مرشح رئاسي من داخل التيار غير باسيل وأخرى كانت قوية ومعارضة لجهة عدم رفض أي مرشح من التيار إذا كانت لديه فرصة الوصول إلى الرئاسة".
 
وتابعت: "باسيل ليس في وارد تسمية أي شخصية من التيار غيره لرئاسة الجمهورية واسم النائبة ندى البستاني غير مطروح عنده بل سيذهب إلى خيارات أخرى من خارج صفوف حزبه إذا ما حصلت تسوية".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:35 | 2023-01-10
17:00 | 2023-01-10
16:55 | 2023-01-10
16:23 | 2023-01-10
16:10 | 2023-01-10
16:03 | 2023-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website