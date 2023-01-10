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لبنان

خلال أيام.. إليكم ما سيجري بشأن "صيرفة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-01-2023 | 14:19
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كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ هناك مصارف التزمت اليوم بإتمام معاملات "صيرفة"، إذ تلقّت طلباتٍ من المواطنين بإيداع أموالٍ إلى حدّ سقف الـ100 مليون ليرة.
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ويأتي هذا الأمر وسط أنباء عن أنّ العديد من المصارف توقف اليوم عن قبول طلبات "صيرفة"، الأمر الذي أثار بلبلةً بين المواطنين.

وبحسب المصادر، فإنّ هناك مصارف أبلغت زبائنها بأنه يمكنهم مُراجعتها خلال اليومين المقبلين لموافاتهم بكل جديد بشأن حساباتهم أو بالتحويلات الماليّة الخاصّة بـ"صيرفة".

ووفقاً للمعلومات، فإنّ العمليات المطلوبة بالمنصّة قد تُستأنف خلال يومين في بعض المصارف إن لم تكن هناك إشكاليات جديدة.

كذلك، قالت المصادر إنَّ هناك توجّهاً لإعادة تنظيم عمليات جديدة على "صيرفة" اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، شرط أن يتم إتمام العمليات السّابقة كما هي، أي أنّ المواطنين سيحصلون على دولاراتهم بناء لليرات التي تمّ إيداعها مُسبقاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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