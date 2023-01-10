في الجنوب.. مواطنٌ ونجله يتعرّضان للاختناق داخل منزلهما!

تعرّض مواطنان في بلدة الجميجمة - قضاء بنت جبيل للاختناق جرّاء تسرب الغاز من سخان المياه.

وعلى الفور، جرى نقل المصابين إلى مستشفى تبنين لتلقي العلاج.