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لبنان
شيخ العقل ترأس اجتماع إدارة المجلس المذهبي
Lebanon 24
10-01-2023
|
14:49
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ترأس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، في دار الطائفة، في بيروت، اجتماع مجلس الإدارة للمجلس المذهبي، وتخللته مناقشة قضايا عامة وشؤون داخلية.
واستقبل شيخ العقل، النقيب نصري سليقا وشادي مسعود، في حضور عضو المجلس المذهبي المستشار الشيخ وسام سليقا.
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شانيه
وفي شانيه، كان استقبل أبي المنى وفدا من مشايخ وفاعليات عائلة سري الدين في بزبدين، من بينهم مختار البلدة سليمان سري الدين، لشكره على موضوع إضافة البناء في المجلس الديني.
كما استقبل آمر مفرزة بحمدون النقيب جو سماحة، ثم وفدا من آل رشيد في بيت مري، يرافقه عضو المجلس المذهبي الشيخ شاهين القنطار ومستشار شيخ العقل للأوقاف في المتن الشمالي الشيخ كمال القنطار، وأيضا أساتذة وشباب، تقدمهم وسام أبو ضرغم، ثم الشاعر عصام الحميدي ورفاقه، فالشيخ دريج الأشقر لاطلاع أبي المنى على نشاطه المتصل بمنظمة الامم المتحدة.
كما استقبل الشيخ مكرم المصري ووالده لتقديم نسخة عن رسالة الماجستير عن تاريخ صليما، بحضور مستشار شيخ العقل للأحوال الشخصية الشيخ دانيال سعيد.
واستقبل أمين سر السجل العقاري حنين عبد الصمد والمحامي رفعت الصايغ، بحضور الشيخ راجح عبد الخالق.
اتصال
وجرى اتصال بين أبي المنى وراعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر للتهنئة بالاعياد.
اليونيفل
من جهة ثانية، وبتكليف من شيخ العقل، التقى مستشاره الشيخ وسام سليقا في منزله قائد القطاع الشرقي في قوات "اليونيفيل"د الجنرال هلشور مارين الفيرا والاب الوي فرايلي هيريرا، في حضور مشايخ ورئيس البلدية كمال سليقا وعدد من الأهالي.
وأعلن قائد القطاع "تقديره الكبير لسماحة شيخ العقل"، مثنيا على "دور المرجعيات الدينية"، ومؤكدا "وقوف اليونيفل الدائم بجانب الأهالي والشعب اللبناني بكل الوسائل المتاحة".
بدوره، نقل سليقا "تقدير أبي المنى للدور الكبير الذي تقوم به قوات اليونيفيل في حفظ الأمن مع الجيش اللبناني"، شاكرا لها "جهدها المبذول لتأمين الأمن والاستقرار في منطقة الجنوب".
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