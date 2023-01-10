شيخ العقل ترأس اجتماع إدارة المجلس المذهبي

وفي شانيه، كان استقبل أبي المنى وفدا من مشايخ وفاعليات عائلة سري الدين في بزبدين، من بينهم مختار البلدة سليمان سري الدين، لشكره على موضوع إضافة البناء في المجلس الديني.كما استقبل آمر مفرزة بحمدون النقيب جو سماحة، ثم وفدا من آل رشيد في بيت مري، يرافقه عضو المجلس المذهبي الشيخ شاهين القنطار ومستشار شيخ العقل للأوقاف في المتن الشمالي الشيخ كمال القنطار، وأيضا أساتذة وشباب، تقدمهم وسام أبو ضرغم، ثم الشاعر عصام الحميدي ورفاقه، فالشيخ دريج الأشقر لاطلاع أبي المنى على نشاطه المتصل بمنظمة الامم المتحدة.كما استقبل الشيخ مكرم المصري ووالده لتقديم نسخة عن رسالة الماجستير عن تاريخ صليما، بحضور مستشار شيخ العقل للأحوال الشخصية الشيخ دانيال سعيد.واستقبل أمين سر السجل العقاري حنين عبد الصمد والمحامي رفعت الصايغ، بحضور الشيخ راجح عبد الخالق.