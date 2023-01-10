مولوي بحث مع المكاري شؤوناً تتعلق بالداخلية والإعلام

عرض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، قبل ظهر اليوم، مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري شؤوناً تنسيقية مشتركة تتعلق بوزارتي الداخلية والإعلام.

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نصار

والتقى مولوي وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، يرافقه النائب السابق غسان مخيبر مع وفد، وتم البحث في الأوضاع العامة.



كرم ويزبك

كذلك، استقبل مولوي النائبين فادي كرم وغياث يزبك، وتركز البحث على أمور تتعلق بمنطقتي الكورة والبترون.



أبو الحسن





مسعد وبحث مولوي مع النائب هادي أبو الحسن في شؤون إنمائية وخدماتية.

كذلك، التقى مولوي النائب شربل مسعد.



سعيد

واستقبل مولوي النائب السابق فارس سعيد، وبحث معه في الأوضاع العامة والتطورات على الساحة الداخلية".



الصلح

بعد الظهر، استقبل مولوي مفتي بعلبك الشيخ خالد الصلح وتركز البحث على شؤون منطقة بعلبك وواقعها الأمني والإنمائي والخدماتي".



الخير والبعريني

واجتمع مع النائبين أحمد الخير ووليد البعريني، وتركز البحث على شؤون منطقتي المنية وعكار".



الصادق

والتقى مولوي النائب وضاح الصادق وبحث معه في المسائل الخدماتية لمدينة بيروت.



المرعبي

كما استقبل مولوي الوزير السابق طلال المرعبي.