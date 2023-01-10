"اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي" دعت الى عدم المشاركة في اعتصام الرابطة غداً

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أضافت: "إنه اعتصام مشبوه لإلغاء صوتنا، صوت المتعاقدين وأساتذة الملاك الأحرار، الذين عبروا عن رفضهم لمصادرتها قرارهم. لذلك، ندعو إلى عدم المشاركة في اعتصام الرابطة غدا".وتمنت على "مجموعات أساتذة الملاك، الذين انتفضوا، أن يستكملوا مسيرتهم بقرار حر"، وقالت: "نحن وإياهم يدا بيد حتى تحصيل الحقوق من دون مساومة ومن دون استعمالنا كطعم لابتزاز الدول المانحة بتعطيل دوام بعد الظهر لتدفع لهم مجدداً بعدما أكلوا ما دفعته في ايلول".وأكدت اللجنة الفاعلة "اعتصامها غداً الساعة 12 ظهراً"، معلنة "تغيير مكان الاعتصام من أمام مكتب المنطقة التربوية إلى ساحة السرايا الشهابية في حاصبيا".وختمت: "أساتذة ملاك أعلنوا انضمامهم إلى تحركنا غداً في حاصبيا للتضامن والنضال بكلمة حرة وواحدة".