كلاس: مبروك مجدداً لناشئات لبنان إحرازهن بطولة غرب آسيا 3 في كرة القدم للناشئات

غرّد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مبروك مجدداً لناشئات لبنان إحرازهن بطولة غرب آسيا الثالثة في كرة القدم للناشئات. لبنان يبتسم".

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