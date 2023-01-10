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لبنان

قطعُ طرقات وتوتر.. تصريحاتُ نائب "قواتي" سابق تُثير غضباً في طرابلس!

Lebanon 24
10-01-2023 | 15:45
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قطع عددٌ من أهالي منطقة جبل محسن - طرابلس الطريق عند مدخل المنطقة، مساء اليوم، احتجاجاً على ما ورد على لسان النائب السابق في "القوات اللبنانية" انطوان زهرا خلال إحدى الحلقات التلفزيونية.
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وفي الحوار الذي أجري مع زهرا، وردت جملة "انتصرت عروبة الرئيس السوري بشار الأسد على المتآمرين على سوريا". عندها، ردّ زهرا ضاحكاً: "عروبة عند العلوي عروبة شو، ما نحنا دفعنا حق هذا المختبر للعروبة.. علوي وعروبة.. كيف.. حدا يشرحلي ياها". 
 
من جهته، أصدر مكتب الإعلام في المجلس الإسلاميّ العلوي بياناً استنكر فيه ما قاله زهرا، معتبراً أن "الأخير تطاول على تاريخ الطائفة الإسلامية العلوية في عروبتها ووطنيتها وقيمها"، وأضاف: "إن ما ورد على لسان زهرا لا يضير تاريخ الطائفة المشرف بل هو تعبير عن ثقافته التي تفتقد للانتماء الوطني والعروبي وإحترام الطوائف والعيش الواحد، وهو دليل على إن الحقد السياسي أوصل بعض المتطفلين على العمل السياسي في لبنان إلى درجة الإساءة للطوائف سيما لطائفة عريقة متجذرة في عروبتها ووطنيتها وتاريخها المشرف ويندرج في إطار إثارة البلبلة والفتنة والمس بالطوائف والتعرض لها، وهذا الفعل يسقط صاحبه من الانتماء الوطني ويعرضه للمسائلة القانونية".
 
وختم البيان: "إن الشؤون القانونية في المجلس الإسلامي العلوي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الفورية اللازمة".
 
 
 
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