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لبنان

حادثةٌ بين لبنان واليُونان.. هذا ما شهدته إحدى الطائرات صباحاً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-01-2023 | 16:03
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علم "لبنان24" أنّ طائرة كانت متّجهة من بيروت إلى اليونان، صباح اليوم، تعرّضت لعاصفة شديدة لم تمكنها من الهبوط في مطار أثينا رغم المحاولات العديدة التي قام بها القبطان.
وبحسب المعلومات، فإنّ الحادثة أثارت خوف الركاب، فيما كشفت المصادر أن الطائرة هي تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" اللبنانيّة.
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ووفقاً للمصادر، فإنّ الطائرة استطاعت الهبوط بسلام بعد تعامل قبطانها مع الموقف بدراية ودقة كبيرة، الأمر الذي أوصل الطائرة وركابها إلى المطار من دون أيّ أضرار.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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