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لبنان

حاصباني: الرئيس الوسطي يجب أن يكون حريصاً على السيادة

Lebanon 24
10-01-2023 | 16:10
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تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن "يبقى الاستحقاق الرئاسي داخلياً والا يكون ثمة تعويل على الخارج، إذ المطلوب ايصال رئيس للبنان من تحت قبة مجلس النواب ضمن الأطر الدستورية والقانونية".
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وفي حديث عبر قناة "الحدث"، رأى أنه "من واجب الرئيس نبيه بري أن يدعو الى جلسات لانتخاب الرئيس، ولكن من واجبه ايضاً ان يتركها مفتوحة على غرار ما رأينا في الكونغريس الأميركي اخيرا، أو في انتخاب رئيس للجمهورية الايطالية العام الماضي".

كما تمنى على النواب "الذين يتنصلون من واجباتهم ويخرجون من الجلسة الاولى لتعطيل النصاب ان يتوقفوا عن ذلك"، وأضاف: "عنيت بهؤلاء نواب حزب الله وحلفائه الذين ليس لديهم مرشحاً واضحاً وليس بقدرتهم منفردين إيصال أي رئيس".

ورداً على سؤال، أجاب: "التخلي عن الشروط السيادية والاصلاحية أمر غير وارد ولا مساومة عليها، وأما الحديث عن رئيس وسطي فلا يعني ان يساوم على السيادة لا بل يجب ان يكون حريصا عليها ويعيد لبنان الى الخارطة العربية والدولية وأي مرشح مؤهلاته اقل من ذلك فلا حظوظ له".

وختم: "حزب الله يعتبر ان أي رئيس يطبّق الدستور هو طعنة في ظهره، وعليه أن يعي أن ما يقوم به في لبنان أصبح خطراً كبيراً على الكيان ولن تكون هناك حاضنة له على الاطلاق اذا لم يراجع مقاربته".
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