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لبنان

بعد البلبلة بسبب تصريحه عن "العلويين".. ماذا قال أنطوان زهرا؟

Lebanon 24
10-01-2023 | 16:23
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صدر عن النائب السابق انطوان زهرا بيانٌ توضيحي جاء فيه: "يؤسفني أن بعض أبناء الطائفة العلوية الكريمة في لبنان فهموا من حديثي الأخير إلى "صوت بيروت انترناشونال" وفي معرض ردي حول عروبة الرئيس السوري بشار الأسد أنني قد تعرضت لهم بالإساءة في الوقت الذي أوضحت فيه أن من قصدته بالإرتماء في أحضان إيران هو الرئيس السوري تحديداً وعندما استوضح المقدم إن كنت أقصد كل العلويين قلت له كلا ولكن صودف أن آل الأسد الذين قاموا بالحركة التصحيحية هم علويون".
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وأضاف: "أما وقد حصل هذا الإشكال في الفهم ما استدعى ردود فعل غاضبة من بعضهم فيهمني التأكيد:

ـ إن ممارستي السياسية وسلوكي الشخصي ينطلق دائماً من الإعتراف بالآخر وإحترامه.
ـ إن كرامة كل مواطن لبناني كائناً من كان حتى لو كان خصماً هي من كرامتي الشخصية وأحرص عليها بنفس الأهمية.
ـ تصويباً للأمور ولإزالة سوء الفهم فأني أعتذر من كل من فهم خطأ أنني أستخف بكرامته ووجوده وهذا حتماً ليس قصدي في كل حال". 
 
وكان زهرا أثار غضباً شديداً وكبيراً بسبب تصريح له عن الطائفة العلوية. ففي الحوار التلفزيوني الذي أجري مع زهرا، وردت جملة "انتصرت عروبة الرئيس السوري بشار الأسد على المتآمرين على سوريا". عندها، ردّ زهرا ضاحكاً: "عروبة عند العلوي عروبة شو، ما نحنا دفعنا حق هذا المختبر للعروبة.. علوي وعروبة.. كيف.. حدا يشرحلي ياها". 
 
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