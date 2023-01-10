تُدقق جهات غير مصرفية في بيان إضراب المصارف، الذي تمّت المسارعة لنفيه، والأدوار التي لُعبت والضغوطات التي جرت لعدم تنفيذ الإقفال والذي كان مقرراً لثلاثة أيام، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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