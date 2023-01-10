توظيف مالي في منصّات "صيرفة"

دخل مقاولون ومهاجرون في توظيف مالي، كل حسب معطياته، في منصات صيرفة، وفي أكثر من فرع، حيث توجد حسابات، الأمر الذي وفَّر لبعضهم أرباحاً يومية بعشرات ألوف الدولارات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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