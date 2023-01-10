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لبنان
توظيف مالي في منصّات "صيرفة"
Lebanon 24
10-01-2023
|
17:35
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دخل مقاولون ومهاجرون في توظيف مالي، كل حسب معطياته، في منصات صيرفة، وفي أكثر من فرع، حيث توجد حسابات، الأمر الذي وفَّر لبعضهم أرباحاً يومية بعشرات ألوف الدولارات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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