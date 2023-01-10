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لبنان
صدامات تواكب تحرك اهالي شهداء المرفأ
Lebanon 24
10-01-2023
|
22:31
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تحرك اهالي شهداء المرفأ على الارض من جديد وشهدت الباحة الخارجية لقصر العدل في بيروت، تجمعا لعشرات الأهالي، بمشاركة عدد من النواب، تحت عنوان "وقف التحقيق كمان جريمة"، تزامنا مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتعيين قضاة محكمة التمييز. وما لبث الامر أن تطوّر فإقتحم المعتصمون بوابة قصر العدل ودخل معظمهم الى الباحة الداخلية، حيث وقع اشكال بينهم وبين عناصر القوى الأمنية، أدت الى وقوع إصابات في صفوف الأهالي وسط حال من الغضب الشديد. واتهم المعتصمون عددا من القضاة بأن "لديهم أجندات سياسية، وأنهم يمنعون صدور قرار تعيين قضاة التمييز".وبعد مفاوضات مع القوى الأمنية تولاها النائب ملحم خلف، بدأ عدد من الأهالي الخروج من الباحة الداخلية لقصر العدل، متوعدين بمواصلة التحركات وبأن قضيتهم لن تموت، داعين المسؤولين والقضاة الى تحكيم ضمائرهم. وأعلنوا أنهم "في انتظار قرار ما عن جلسة مجلس القضاء الأعلى ليقرروا تحركهم المقبل. وأعرب المتحدث بإسم الأهالي وليم نون أنهم "شبعوا من الكلام وهم في انتظار الحل لقضيتهم وأنهم لم يعودوا يطيقون التحركات السلمية"، كاشفا "أن وفدا منهم سيجتمع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لإيجاد حلّ قاطع، وأنه سيلي اجتماع مجلس القضاء آخر سيعقده الأهالي وناشطون من المجتمع المدني المتعاطف مع قضيتهم". وأبدى عدد من المعتصمين أسفهم لأنهم "أجبروا على الوقوف في وجه القوى الامنية"، مشددين على أن الحلّ موجود من خلال اجتماع محكمة التمييز لرد قرار كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.. كما شارك النوّاب سامي الجميّل وملحم خلف ووضاح الصادق وفراس حمدان، في لقاء وفد من الاهالي مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود.
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