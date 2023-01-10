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لبنان

صدامات تواكب تحرك اهالي شهداء المرفأ

Lebanon 24
10-01-2023 | 22:31
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تحرك اهالي شهداء المرفأ على الارض من جديد وشهدت الباحة الخارجية لقصر العدل في بيروت، تجمعا لعشرات الأهالي، بمشاركة عدد ‏من النواب، تحت عنوان "وقف التحقيق كمان جريمة"، تزامنا مع اجتماع مجلس القضاء ‏الأعلى للمطالبة بتعيين قضاة محكمة التمييز‎.‎‏ وما لبث الامر أن تطوّر فإقتحم المعتصمون ‏بوابة قصر العدل ودخل معظمهم الى الباحة الداخلية، حيث وقع اشكال بينهم وبين عناصر ‏القوى الأمنية، أدت الى وقوع إصابات في صفوف الأهالي وسط حال من الغضب ‏الشديد‎.‎‏ واتهم المعتصمون عددا من القضاة بأن "لديهم أجندات سياسية، وأنهم يمنعون ‏صدور قرار تعيين قضاة التمييز‎".‎وبعد مفاوضات مع القوى الأمنية تولاها النائب ملحم ‏خلف، بدأ عدد من الأهالي الخروج من الباحة الداخلية لقصر العدل، متوعدين بمواصلة ‏التحركات وبأن قضيتهم لن تموت، داعين المسؤولين والقضاة الى تحكيم ضمائرهم. ‏وأعلنوا أنهم "في انتظار قرار ما عن جلسة مجلس القضاء الأعلى ليقرروا تحركهم ‏المقبل‎.‎‏ وأعرب المتحدث بإسم الأهالي وليم نون أنهم "شبعوا من الكلام وهم في انتظار ‏الحل لقضيتهم وأنهم لم يعودوا يطيقون التحركات السلمية"، كاشفا "أن وفدا منهم سيجتمع ‏مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لإيجاد حلّ قاطع، وأنه سيلي اجتماع مجلس القضاء آخر ‏سيعقده الأهالي وناشطون من المجتمع المدني المتعاطف مع قضيتهم‎"‎‏. وأبدى عدد من ‏المعتصمين أسفهم لأنهم "أجبروا على الوقوف في وجه القوى الامنية"، مشددين على أن ‏الحلّ موجود من خلال اجتماع محكمة التمييز لرد قرار كف يد المحقق العدلي القاضي ‏طارق البيطار‎.‎‏. كما شارك النوّاب سامي الجميّل وملحم خلف ووضاح الصادق وفراس ‏حمدان، في لقاء وفد من الاهالي مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود.‏
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