14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التفتيش عمن يضمن مخرجاً آمناً لسلامة
Lebanon 24
10-01-2023
|
22:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار":بين التحقيق الأوروبي وموعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ثمة من بدأ يضع سقفاً جديداً له، مرة بذريعة المنصب الماروني، وأخرى بحجة احتمال الانهيار المالي بعده. في الحالتين هناك من يفتش للحاكم عن مخرج آمن إذا فشلت محاولات إبقائه في الحاكمية.
Advertisement
ووصل الكلام إلى نقاش حول وضع سقف حماية عليه يشبه ذلك الذي استخدم لتغطية مفاعيل الترسيم البحري، بحيث يحظى بخيمة دولية تجعله لا يمس. عدا ذلك، يمكن الرهان على انهيارات متتالية لا يمكن لأحد وقفها.أصبحت لموعد انتهاء ولاية حاكم المركزي، في ظل الفراغ الرئاسي، أهمية مضاعفة، بين الذهاب إلى الحد الأقصى من الابتزاز السياسي والنقدي، وبين إيجاد آلية حل سياسي. حين بدأ الترويج للتجديد له، رُميت الكرة في ملعب الرئيس نبيه بري أولاً، وحزب الله ثانياً، أو الثنائي سوياً، ثم جرى التذرع بتغطية مارونية لهذا التجديد، بحجة أن الموارنة لا يمكن أن يرتضوا حلول نائب الحاكم الأول الشيعي مكان الحاكم الماروني.
لا يمكن الركون إلى موقف القوى المارونية مجتمعة من أي احتمال يتعلق ببقاء سلامة في منصبه تحت أي ذريعة، علماً أن شخصيات من هذه القوى «لا تصدق» أن الثنائي الشيعي أو رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفضا حلول النائب الشيعي أو الدرزي مكان سلامة كي لا يتحمل أحدهما تبعات ما سيحصل من انهيار. هذه الذريعة لا تجد صدى مقبولاً، حتى من حلفاء الطرفين الموارنة. لكن، في المقابل، فإن التفتيش عن أسباب لإبقاء سلامة في منصبه ستقع على عاتق القوى السياسية المارونية التي وضعت غالبيتها خط دفاع عن سلامة منذ سنوات، وتواصل ذلك. علماً أن «نقطة ضعف» مؤيدي سلامة في المطلق من المرشحين الرئاسيين، علناً أو سراً، غير قادرين على الدفاع عنه في وجه حقيقة دوره في الانهيار المالي. وحجج هؤلاء، كمرشحين أو حتى كسياسيين ومصرفيين، لدى الكلام عن القطاع المصرفي، تتراوح بين الدفاع عن المصارف عموماً بوصفها «قطاعاً مسيحياً» على رغم أن هذه الصفة مرّ عليها الزمن بفعل تغير هوية أصحاب المصارف وشركائهم، وبين الإفادة من الممارسات المصرفية الطويلة الأمد. لذا فإن أي إيحاء باحتمال التجديد لحاكم المركزي، على رغم كل ارتكاباته، وابتداع أساليب غير دستورية وغير قانونية بذرائع واهية، لا سيما بحجة أنه ماروني، يضع مهمة مضاعفة على القوى المارونية قاطبة، بدءاً من بكركي وصولاً إلى القوى السياسية في المعارضة أو الموالاة. وهذه القوى تتحمل مسؤولية في سحب هذا الكلام من التداول أولاً، وثانياً في قطع الطريق على أي من هذه المحاولات، والوقوف ضد أي نية لدى أي طرف بتحويلها إلى حقيقة واقعية. فالمعارضة الحالية وقفت ضد رؤساء جمهوريات ووزراء ونواب موارنة زمن الوجود السوري، وسلامة لا يقل خطراً عما كان عليه أولئك. والتيار الوطني الحر الذي يدّعي أنه أُرغم على التجديد لسلامة ويتحرك اليوم ضده، يتحمّل قسماً من مسؤولية أي منحى في هذا الاتجاه. ومسؤوليته تكمن، كما المعارضة، في الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية والذهاب بعدها إلى برمجة التعيينات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم ما أعلنه عن "صيرفة"
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم ما أعلنه عن "صيرفة"
12:38 | 2023-01-10
10/01/2023 12:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أيام.. إليكم ما سيجري بشأن "صيرفة"
Lebanon 24
خلال أيام.. إليكم ما سيجري بشأن "صيرفة"
14:19 | 2023-01-10
10/01/2023 02:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
السفيرة الأميركية تحمل طفلة فنان لبناني... وهذه الرسالة المؤثرة التي وجهتها لها (فيديو)
Lebanon 24
السفيرة الأميركية تحمل طفلة فنان لبناني... وهذه الرسالة المؤثرة التي وجهتها لها (فيديو)
12:08 | 2023-01-10
10/01/2023 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثةٌ بين لبنان واليُونان.. هذا ما شهدته إحدى الطائرات صباحاً
Lebanon 24
حادثةٌ بين لبنان واليُونان.. هذا ما شهدته إحدى الطائرات صباحاً
16:03 | 2023-01-10
10/01/2023 04:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2023-01-10
10/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:37 | 2023-01-11
ميقاتي: سأدعو الى جلسة لمجلس الوزراء.. وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم
07:46 | 2023-01-11
كتاب للوزراء من الامانة العامة لمجلس الوزراء.. ماذا جاء فيه؟
03:51 | 2023-01-11
حسين الحسيني في ذمة الله: رحيل رجل الدولة والقانون والعيش الواحد
05:00 | 2023-01-11
لو بَقِيَ مع باسيل... هل كان ميشال معوّض سيُصبح رئيساً للجمهوريّة؟
11:03 | 2023-01-11
دبوسي: برحيل الحسيني نطوي صفحة مضيئة من العمل السياسي
10:56 | 2023-01-11
قتيل جراء اشكال في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل
فيديو
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
11/01/2023 18:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
11/01/2023 18:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
11/01/2023 18:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact