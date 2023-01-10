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لبنان

شقير: خطتنا جاهزة وننتظر عودة صندوق النقد

Lebanon 24
10-01-2023 | 22:58
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يقول رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ل" الديار" ان الخطة التي اعدتها الهيئات بالنسبة لموضوع الودائع وكيفية تحصيلها فأنها موجودة وننتظر عودة وفد الصندوق لاستئناف المحادثات خصوصا اننا بصورة مستمرة نجدد فيها كي تحظى بالقبول من صندوق النقد ومختلف الاطراف.
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وعن الحكومة قال شقير نحن على تواصل مع رئيس الحكومة وبمقدورنا التفاهم معه خصوصا واننا متفاهمون تقريبا حول هذا الموضوع ولكن المشكلة تبقى في اصرار صندوق النقد على شطب الودائع وخطتنا تشدد على اعادتها.
وانهى شقير حديثه بالتاكيد على انتظار مجيء صندوق النقد لاستئناف الحوار ويتم انتخاب رئيس للجمهورية وتعود الدولة الى طبيعتها.
 

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