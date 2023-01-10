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لبنان

اعتذار كاسبار أو إخلاء "بيت المحامي"

Lebanon 24
10-01-2023 | 23:14
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حذّر عدد من القضاة من «شرخ كبير» بينهم وبين المحامين قد ينعكس إشكالاتٍ في المحاكم على حساب المتقاضين، بعد تصريحات نقيب المحامين ناضر كاسبار المنددة بالاعتكاف القضائي. ودعا هؤلاء «العقلاء» إلى إصلاح الأمر عبر خطوتين: «اعتذار كاسبار عن الإساءة والتدخل في الشأن القضائي. وتشكيل لجنة حوارٍ بين القضاة والمحامين». ولوّحوا، في حال عدم حل الأمور، بالتصعيد في وجه نقيب المحامين، واللجوء إلى «خطوات موجعة»، من بينها الطلب إلى قضاء العجلة إنهاء إشغال نقابة المحامين لأملاك الدولة في قصر العدل ووزارة العدل، أي ضمناً إخلاء «بيت المحامي» المبني على عقار تملكه وزارة العدل، إضافة إلى التلويح بـ «فتح ملفات حول ما يحصل في موضوع أذونات الملاحقة بحق المحامين».(الاخبار)

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