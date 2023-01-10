صفا اتصل بعون معايداً

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كتبت" الاخبار":تلقى قائد الجيش العماد جوزيف عون لمناسبة عيد ميلاده اتصالاً من منسق وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، ختمه بعبارة: «تهري وتجدد». وتأتي هذه المعايدة في ظل أجواء «إيجابية» بينَ الطرفين.