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لبنان

صفا اتصل بعون معايداً

Lebanon 24
10-01-2023 | 23:13
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كتبت" الاخبار":تلقى قائد الجيش العماد جوزيف عون لمناسبة عيد ميلاده اتصالاً من منسق وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، ختمه بعبارة: «تهري وتجدد». وتأتي هذه المعايدة في ظل أجواء «إيجابية» بينَ الطرفين.
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وفيق صفا

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