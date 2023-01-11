مروان نجار بتغريدة نارية: انتهى العهد المشؤوم وأثمرت الصفقات (صورة)

غرّد الكاتب مروان نجار عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "انتهى العهد المشؤوم وأثمرت الصفقات فعلى الرابية استقرّ هارونه وترسّخت أخيرًا فصدقت عبارة تقول: "الإبراء مستحيل".
انتهى العهد المشؤوم وعلى الرابية استقرّ هارونه في قصر الشعب (المبني من عرق جبين الشعب) فترسّخت أخيرًا وصدقت عبارة تقول:
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الإبراء مستحيل
— Marwan Najjar (@marwangnajjar) January 10, 2023
انتهى العهد المشؤوم وعلى الرابية استقرّ هارونه في قصر الشعب (المبني من عرق جبين الشعب) فترسّخت أخيرًا وصدقت عبارة تقول:
ثم أعاد نجار نشر التغريدة نفسها وأرفقها بصوة منزل الرئيس السابق ميشال عون في الرابية.
انتهى العهد المشؤوم وأثمرت الصفقات فعلى الرابية استقرّ هارونه وترسّخت أخيرًا فصدقت عبارة تقول:
"الإبراء مستحيل" pic.twitter.com/ZPaDUiMLS7
— Marwan Najjar (@marwangnajjar) January 11, 2023
انتهى العهد المشؤوم وأثمرت الصفقات فعلى الرابية استقرّ هارونه وترسّخت أخيرًا فصدقت عبارة تقول:
"الإبراء مستحيل" pic.twitter.com/ZPaDUiMLS7