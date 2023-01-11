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لبنان

مروان نجار بتغريدة نارية: انتهى العهد المشؤوم وأثمرت الصفقات (صورة)

Lebanon 24
11-01-2023 | 02:10
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غرّد الكاتب مروان نجار عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "انتهى العهد المشؤوم وأثمرت الصفقات فعلى الرابية استقرّ هارونه وترسّخت أخيرًا فصدقت عبارة تقول: "الإبراء مستحيل".

 

ثم أعاد نجار نشر التغريدة نفسها وأرفقها بصوة منزل الرئيس السابق ميشال عون في الرابية.

 
 
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