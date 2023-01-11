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لبنان

ماذا طلب باسيل من "مرشحي التيار"؟ وما هي الاسماء التي اقترحها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-01-2023 | 02:15
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لم يخلص اجتماع الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" إلى نتيجة حاسمة ونهائية، فالاجتماع الذي استمر لنحو ست ساعات وانتهى ليلا ناقش الكثير من الملفات حيث أجرى خلاله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل جوجلة للعديد من المواضيع العالقة السياسية منها والاقتصادية مرورا بالعلاقة مع حزب الله. ناقش الاجتماع بالتفصيل المواصفات التي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية لجهة أن تربطه  علاقات جيدة مع الدول الخليجية والغربية وان لا يستفز في الوقت نفسه حزب الله، وفي هذا الاطار، طرحت الكثير من الأسماء من قبل باسيل لرئاسة الجمهورية، الا ان الاجتماع لم ينته إلى تفاهم على أي منها، وابرز الأسماء الوزير عبد الله بوحبيب الوزراء السابقون جهاد ازعور وزياد بارود وروجيه ديب والأستاذ بيار الضاهر  .

وعلم أن باسيل طلب ممن يريد الترشح من التيار الوطني الحر أن يقدم للهيئة السياسية ولرئيس التيار برنامجه وخطته ويأتي ذلك في سياق المراوحة لا أكثر ولا أقل.

وأمام كل ذلك انتهى الاجتماع إلى قرار بالتصويت بورقة بيضاء في جلسة يوم الخميس، مع ترك الحرية لمن يريد من النواب باعتماد بعض الشعارات في تصويتهم طالما انها لا تقدم أو تؤخر في ظل المشهد الحالي.

وافيد أن أجواء الاجتماع المطول كانت هادئة رغم حدة النقاش في بعض الأحيان.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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