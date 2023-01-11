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لبنان

حادث سير في صور.. وسقوط عدد من الجرحى

Lebanon 24
11-01-2023 | 02:27
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وقع حادث سير مروع على طريق الشعيتية جنوب صور نتج عنه ٤ اصابات.
عملت فرق الإسعاف في جمعية الرسالة مركزي دير قانون رأس العين وباتوليه والصليب الأحمر اللبناني على نقل الجرحى إلى مستشفى اللبناني الإيطالي في صور للمعالجة.
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