حادث سير في صور.. وسقوط عدد من الجرحى

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وقع حادث سير مروع على طريق الشعيتية جنوب صور نتج عنه ٤ اصابات.عملت فرق الإسعاف في جمعية الرسالة مركزي دير قانون رأس العين وباتوليه والصليب الأحمر اللبناني على نقل الجرحى إلى مستشفى اللبناني الإيطالي في صور للمعالجة.