"إبن عمشيت"... نائبان جبيليّان ينعيان الأباتي خليفة

غادرنا قدس الاباتي انطوان خليفة.
لطالما كنت افتخر بجذوره الاهمجية وهو ايضاً.
ابن عمشيت الذي ملأ الدنيا بكل افكاره الروحية والفلسفية.
فخري انني من جيل عرفه ونهل من قاموسه الاخلاقي والوطني.
اينما حلّ، كانت البسمة تسبقه وحتماً سبقته اليوم الى ديار الخلود،الى جنب الله، موقعه الطبيعي. pic.twitter.com/Ukda5WFpZZ
— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) January 11, 2023
غادرنا قدس الاباتي انطوان خليفة.
لطالما كنت افتخر بجذوره الاهمجية وهو ايضاً.
ابن عمشيت الذي ملأ الدنيا بكل افكاره الروحية والفلسفية.
فخري انني من جيل عرفه ونهل من قاموسه الاخلاقي والوطني.
اينما حلّ، كانت البسمة تسبقه وحتماً سبقته اليوم الى ديار الخلود،الى جنب الله، موقعه الطبيعي. pic.twitter.com/Ukda5WFpZZ
بغياب قدس الأباتي أنطوان خليفة إبن عمشيت تخسر منطقة جبيل والرهبانية اللبنانية المارونية محرّكاً روحياً نذر حياته لنشر الخير وتعزيز الحياة الروحية والثقافية والفكرية في الأديرة والمجتمع.
أمثالك يغيبون ولا يفارقون.
عوّض الله على الرهبانية برهبان قديسين.
المسيح قام. pic.twitter.com/gPk7eDsgs3
— Ziad Hawat (@ziad_hawat) January 11, 2023
بغياب قدس الأباتي أنطوان خليفة إبن عمشيت تخسر منطقة جبيل والرهبانية اللبنانية المارونية محرّكاً روحياً نذر حياته لنشر الخير وتعزيز الحياة الروحية والثقافية والفكرية في الأديرة والمجتمع.
أمثالك يغيبون ولا يفارقون.
عوّض الله على الرهبانية برهبان قديسين.
المسيح قام. pic.twitter.com/gPk7eDsgs3