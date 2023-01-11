"إبن عمشيت"... نائبان جبيليّان ينعيان الأباتي خليفة

غرد النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "غادرنا قدس الاباتي انطوان خليفة. لطالما كنت افتخر بجذوره الاهمجية وهو ايضا. ابن عمشيت الذي ملأ الدنيا بكل افكاره الروحية والفلسفية. فخري انني من جيل عرفه ونهل من قاموسه الاخلاقي والوطني. اينما حل، كانت البسمة تسبقه وحتما سبقته اليوم الى ديار الخلود،الى جنب الله، موقعه الطبيعي".

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غادرنا قدس الاباتي انطوان خليفة.

لطالما كنت افتخر بجذوره الاهمجية وهو ايضاً.

ابن عمشيت الذي ملأ الدنيا بكل افكاره الروحية والفلسفية.

فخري انني من جيل عرفه ونهل من قاموسه الاخلاقي والوطني.

اينما حلّ، كانت البسمة تسبقه وحتماً سبقته اليوم الى ديار الخلود،الى جنب الله، موقعه الطبيعي. pic.twitter.com/Ukda5WFpZZ — Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) January 11, 2023



بدوره، غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بغياب قدس الأباتي أنطوان خليفة إبن عمشيت، تخسر منطقة جبيل والرهبانية اللبنانية المارونية محركا روحيا نذر حياته لنشر الخير وتعزيز الحياة الروحية والثقافية والفكرية في الأديرة والمجتمع. أمثالك يغيبون ولا يفارقون. عوض الله على الرهبانية برهبان قديسين. المسيح قام." بدوره، غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بغياب قدس الأباتي أنطوان خليفة إبن عمشيت، تخسر منطقة جبيل والرهبانية اللبنانية المارونية محركا روحيا نذر حياته لنشر الخير وتعزيز الحياة الروحية والثقافية والفكرية في الأديرة والمجتمع. أمثالك يغيبون ولا يفارقون. عوض الله على الرهبانية برهبان قديسين. المسيح قام."