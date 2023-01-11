صاحب مطعم شهير يفوز بجائزة اللوتو.. والقيمة تخطت الـ5 مليار

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فاز السيد عماد مسعد، بالجائزة الكبرى في لعبة "اللوتو" في السحب الذي جرى في اول العام يوم الاثنين 2 كانون الثاني وحمل الرقم 2071، وقد تخطت قيمة الجائزة الـ5 مليار ليرة لبنانية.ومسعد ابن زحلة، وهو صاحب سلسلة مطاعم "طبلية مسعد" في البقاع ولبنان.