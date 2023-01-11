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لبنان

صاحب مطعم شهير يفوز بجائزة اللوتو.. والقيمة تخطت الـ5 مليار

Lebanon 24
11-01-2023 | 02:44
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فاز السيد عماد مسعد، بالجائزة الكبرى في لعبة "اللوتو" في السحب الذي جرى في اول العام يوم الاثنين 2 كانون الثاني وحمل الرقم 2071، وقد تخطت قيمة الجائزة الـ5 مليار ليرة لبنانية.
ومسعد ابن زحلة، وهو صاحب سلسلة مطاعم "طبلية مسعد" في البقاع ولبنان.
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اللوتو

عماد مسعد

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