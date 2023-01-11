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لبنان

يخزّن المخدّرات ويوضّبها في منزله.. وهذا ما حلّ به

Lebanon 24
11-01-2023 | 03:08
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي أنه وبنتيجة المتابعة اليوميّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لكشف تجار ومروجي المخدّرات وملاحقتهم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتخزين وتوضيب المخدّرات في داخل منزله في حيّ السلّم، والقيام بترويجها في مختلف مناطق جبل لبنان.
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على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعّبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هويّته وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت إلى تحديد هويّته ومكان الشّقّة التي يستخدمها لعمليات التّخزين والتوضيب، وهو المدعو:

ح. م. (مواليد عام 1999، لبناني الجنسيّة)
أعطيت الأوامر للعمل على توقيفه، وتفتيش منزله وضبط المخدّرات.

بتاريخ 5-1-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في بلدة الحدت - بعبدا، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن دراجة آليّة لون أسود من دون لوحات، تمّ ضبطها.

بتفتيشه والدّراجة، ضُبِطَ مسدسٌ حربي مع خمس طلقات صالحة للاستعمال، وخمسة مظاريف تحتوي على "باز الكوكايين" زنِتها /2،5/غ، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي.

وبتفتيش منزله، الكائن في حيّ السّلّم، تمّ ضبط ما يلي:

ثلاثة مظاريف بداخلها "حشيشة الكيف" زِنتها /47،5/ غ.
قطعتين كبيرتين من مادة حشيشة الكيف زنتهما /4/ كغ
كميّة كبيرة من المظاريف وأكياس النّايلون التي تستخدم في توضيب المخدّرات.
خمس طلقات صالحة للاستعمال، وميزان حسّاس، ومبلغ مالي.
بالتحقيق معه، إعترف بقيامه بتخزين وتوضيب المخدّرات في منزله، والإتّجار بها لحسابه الخاص. إضافةً إلى قيامه بترويجها في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءٍ على اشارة القضاء المختص.
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