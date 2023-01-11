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لبنان

حسين الحسيني في ذمة الله

Lebanon 24
11-01-2023 | 03:35
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غيّب الموت صباح اليوم الرئيس السابق لمجلس النواب  حسين الحسيني، عن  عمر يناهز ال 86 سنة.
 
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لبنان

تعازي ووفيات

حسين الحسيني

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