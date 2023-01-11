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لبنان

ميقاتي ينعى الحسيني: لم يكن مروره عاديا بل ترك بصمات لا تمحى وسيسجلها التاريخ

Lebanon 24
11-01-2023 | 03:36
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صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي:  فقد لبنان اليوم قامة وطنية ودستورية أصيلة هو دولة الرئيس حسين الحسيني. وبغيابه تطوى صفحة مشرقة من تاريخ العمل السياسي والبرلماني العريق.

 

لقد شكل حضور الرئيس حسين الحسيني علامة فارقة في تاريخ العمل النيابي في لبنان، وطبع العمل التشريعي بخطوات أساسية على مدى سنوات عديدة.

 

وكان لدوره الرائد في حقبة مؤتمر "إتفاق الطائف" فضل كبير في اقرار "وثيقة الوفاق الوطني"التي أنهت الحرب اللبنانية. كما عرف، بحسه الوطني وادراكه العميق لخصوصية لبنان ودوره، كيف يؤمن التوازنات اللبنانية في صلب اصلاحات دستورية تشكل ضمانة الاستقرار  في لبنان، فيما لو جرى تطبيقها بالكامل وإستكمل تنفيذها.

 

بغياب الرئيس حسين الحسيني، نخسر انا وعائلتنا  أخا وصديقا كان على الدوام خير ناصح ومتابع، وكنت افخر وأعتز بما كان يقوله بتواضع ، وبالنصح الذي كان يوجهه ، لكونه يكتنز كماً من الخبرات السياسية والوطنية.

 

دولة الرئيس

نودعك اليوم ، ولكنك باق ابدا في الوجدان وفي ذاكرتنا الوطنية، رجل دولة بامتياز، لم يكن مروره عاديا بل ترك بصمات لا تمحى وسيسجلها التاريخ بتقدير واعتزاز.

 

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