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لبنان

في طرابلس... الاساتذة يعتصمون ويطالبون بإنصافهم

Lebanon 24
11-01-2023 | 03:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عدداً كبيراً من الاساتذة والمعلمين ينفذ اعتصاماً امام دائرة التربية في طرابلس، وذلك تنديداً بقرار وزير التربية الاخير.
 
وطالب الأساتذة بإنصافهم واعطائهم حقهم والنظر بوضعهم.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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الاساتذة

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