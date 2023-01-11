في طرابلس... الاساتذة يعتصمون ويطالبون بإنصافهم

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عدداً كبيراً من الاساتذة والمعلمين ينفذ اعتصاماً امام دائرة التربية في طرابلس، وذلك تنديداً بقرار وزير التربية الاخير.

وطالب الأساتذة بإنصافهم واعطائهم حقهم والنظر بوضعهم.