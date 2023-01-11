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لبنان

دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد الخميس... ماذا على جدول الأعمال؟

Lebanon 24
11-01-2023 | 04:25
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أعلن اعضاء مجلس القضاء الاعلى القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا، أنه بعد المداولة وحفاظا على حسن سير العدالة وانتظاما لعمل المرفق العام القضائي وحرصا على الحقوق كافة وسندا لاحكام المادة 6 من قانون القضاء العدلي، قرّروا دعوة مجلس القضاء الاعلى للانعقاد الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 12-1-2023.
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وعلى جدول الاعمال بند وحيد هو البحث في مقتضيات سير التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
 
المصدر: lbc
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