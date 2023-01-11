سياسيّو لبنان ينعون الحسيني... إليكم ما قالوه

نعى عدد من السياسيين الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني الذي توفّي صباح اليوم عن عمر يناهز الـ86 سنة.

فأصدر الرئيس العماد اميل لحود بيانا نعى فيه الرئيس حسين الحسيني، وقال: "برحيل الرئيس حسين الحسيني، خسر لبنان رجل دولة بامتياز، ليس فقط لأنه كان خبيرا دستوريا وقانونيا ورجل مؤسسات ووطنيا الى أقصى حد، بل هو امتلك صفة تكاد تصبح نادرة لدى الطبقة السياسية، وهي النزاهة والترفع، وقد شكل فقدانهما أساس خراب البلد، وكانت نتيجته ما نعيشه اليوم من أزمات وانهيار".

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وأضاف:" لقد ساهم الرئيس الحسيني في إنهاء الحرب في لبنان عبر دوره في إنجاز اتفاق الطائف، وكان له موقف جامع خلال فترة توليه رئاسة المجلس، وقد جمعنا الاحترام المتبادل والحرص على وحدة لبنان وأبنائه".

وليد نصار

كما ونعى وزير السياحة المهندس وليد نصّار عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الراحل حسين الحسيني، فقال: "قامةٌ وطنية وقيمة دستورية وتشريعية تغيب عن لبنان اليوم، دولة الرئيس حسين الحسيني رمز الإعتدال والوطنية وعرّاب الدستور وعميده.

وأضاف: "بفقدانك يفقد لبنان ركنا أساسياً من أركانه المخلصين الشرفاء، الذين طالما وقفوا وقفات عزّ وصادقوا من شابههم، فكنت خير صديق لعميد الوطن الراحل الكبير ريمون إدّه، رحمكما الله. التعازي الحارّة إلى العائلة الكريمة وأهالي مسقط رأس الفقيد شمسطار وجميع اللبنانيين".

جورج كلاس

وغرد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، عبر حسابه على "تويتر" ناعيا الرئيس حسين الحسيني، فقال: "دولة الرئيس حسين الحسيني الى رحمة الله. كل العزاء لاهل البقاع والعائلة والوطن. قامة رحلت ".

سعد الحريري



وغرّد الرئيس سعد الحريري عبر "تويتر" كاتباً: "رحم الله الرئيس حسين الحسيني ، بوفاته يكون وغرّد الرئيس سعد الحريري عبر "تويتر" كاتباً: "رحم الله الرئيس حسين الحسيني ، بوفاته يكون لبنان قد خسر رجلاً كبيراً من رجال الطائف لطالما شكل الاعتدال نبراسه ، والحوار طريقه والدستور كتابه ، وتجديد الوفاق الوطني هدفه. اسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم عائلته الصبر والسلوان".

رحم الله الرئيس حسين الحسيني ، بوفاته يكون #لبنان قد خسر رجلاً كبيراً من رجال الطائف لطالما شكل الاعتدال نبراسه ، والحوار طريقه والدستور كتابه ، وتجديد الوفاق الوطني هدفه.

اسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم عائلته الصبر والسلوان. — Saad Hariri (@saadhariri) January 11, 2023

حسان دياب

كما نعى الرئيس حسّان دياب الرئيس الحسيني بكلمة قال فيها: "برحيل رجل الدولة الرئيس حسين الحسيني يخسر لبنان رجل حوار وانفتاح، وعلَماً من أعلام الدستور"، مشدداً على أن " شكّل الرئيس الراحل عنواناً لاتفاق اللبنانيين في الطائف على دستورهم الجديد الذي أنهى الحرب، ووضع البلد على مسار السلم الأهلي. رحم الله الرئيس الحسيني وحفظ الله لبنان".

فؤاد السنيورة

واعتبر الرئيس فؤاد السنيورة، في بيان أن "لبنان خسر بوفاة الرئيس حسين الحسيني قامة وقيمة سياسية ووطنية كبيرة لا يمكن تعويضها".



وقال :" الرئيس حسين الحسيني الأخ والصديق المميز ورجل الدولة الحكيم والمتزن، الذي عمل من أجل لبنان واللبنانيين، وكان له الإسهام الكبير، في توصل المجلس النيابي اللبناني إلى إنجاز إقرار وثيقة الوفاق الوطني، والتي أعادت احياء الحياة الوطنية اللبنانية على اسس ومنطلقات حديثة خلاقة ومتوازنة، وكذلك بما كان له من دور كبير في الحفاظ والدفاع عن لبنان وطن الرسالة والعيش المشترك الإسلامي - المسيحي".

تمام سلام

ونعى الرئيس تمام سلام في بيان الرئيس حسين الحسيني، وقال:" خسر لبنان اليوم قامة وطنية كبيرة بوفاة الرئيس حسين الحسيني بعد مسيرة طويلة من العمل السياسي والوطني بين اقرانه من قادة البلد الذين ساهموا في صيانة استقلال ووحدة وسيادة لبنان في اصعب الظروف وادق المراحل".





واضاف:"عرف الفقيد بمواقفه الصادقة والمخلصة في سبيل الحفاظ على ديموقراطية العمل السياسي من خلال مسؤولياته البرلمانية وفي مقدمها رئاسة مجلس النواب في احلك واصعب الاوقات، وكذلك في ما اتيح له من مساهمة فعالة وناجحة في انقاذ لبنان من اتون الحرب والعبور فيه الى دستوره الجديد في اطار الجلسات الماراثونية التي انعقدت في الطائف برعاية عربية ومشاركة نيابية جامعة".





وتابع: "كان دائما ساعيا الى المواقف البناءة والمرتكزة الى قناعات دستورية وقانونية شفافة من اجل تعزيز الوحدة الوطنية ومواكبة اللبنانيين في حفاظهم على وطنهم سيدا حرا مستقلا".





وختم:"رحم الله فقيد لبنان واصدق العزاء لاسرته واللبنانيين جميعا".

سليم الحص

بدوره، نعى الرئيس سليم الحص في بيان الرئيس حسين الحسيني، وقال: "بوفاته يتكبد لبنان واللبنانيون خسارة لا تعوض في الانفتاح والحوار الوطني والتشريع والمعرفة في مجلس النواب. لبنان فقد اليوم قامة وطنية عالية وقيمة دستورية رفيعة وبغياب الرئيس الحسيني تطوى صفحة مشرقة من تاريخ العمل الوطني والسياسي المشترك".





وأضاف:" كان الرئيس حسين الحسيني علامة فارقة في تاريخ العمل النيابي في لبنان، وهو الرائد الاساسي الذي اسهم في انجاز وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف ، بغيابه نخسر انا وعائلتي صديقا عزيزا مخلصا تشاركنا هموم الوطن في كثير من المحطات الوطنية".



وختم: "نودعه اليوم، لكن إرثه الوطني الغني بالنزاهة وبالانجاز باق أبدا في الضمير وفي الذاكرة الوطنية، وفي تاريخ الوطن رجل الدولة المشرف بامتياز".

نقولا تويني

وتقدم الوزير السابق نقولا تويني بأحر التعازي لعائلة آل الحسيني بوفاة الرئيس حسين الحسيني، وللشعب اللبناني "لفقدانه قامة وطنية شريفة عليمة".



وقال تويني في بيان: "عمل الفقيد طوال حياته في خدمة لبنان وشعبه واخترع سبلا للتقارب والرحمة والوئام بين أبنائه وأطيافه السياسية والمذهبية وتبوأ أعلى المناصب واعتكف عندما شعر ان العمل من خارج الدولة مفيد للناس والدولة معا. قابلته عند عزوفه فاعطاني نسخة من عزوف المرحوم فخامة الرئيس فؤاد شهاب وقال لي العزوف رياضة في فكر النزاهة والتأمل واجب علينا. رحم الله دولة الرئيس حسين الحسيني".

فؤاد مخزومي

من جهته، أشار النائب فؤاد المخزومي في تغريدة عبر "تويتر"، إلى أنه "برحيل الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني نخسر اليوم وجهًا وطنيًا عاصر الكثير من الأزمات والمحطات في مراحل مختلفة من تاريخ لبنان، وكان له مسيرة سياسية حافلة. الرحمة لروحه والعزاء الحار لعائلته ومحبيه".