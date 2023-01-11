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لبنان

بسبب وفاة الحسيني.. ارجاء جلسة انتخاب الرئيس إلى هذا الموعد

Lebanon 24
11-01-2023 | 04:50
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اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، انه "فقداناً لدولة الرئيس السابق لمجلس النواب السيد حسين الحسيني، تأجلت جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 12 كانون الثاني 2023 الى يوم الخميس المقبل الواقع في 19 كانون الثاني 2023، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية".
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