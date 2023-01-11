14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وداعاً للطقس المستقر... منخفض جوي وكتل باردة في هذا الموعد!
Lebanon 24
11-01-2023
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، مما يؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات، وتبدأ الغيوم بالتكاثف مساء حيث تصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة مع نشاط في سرعة الرياح، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.
Advertisement
وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستقر معها الطقس حتى ظهر غد الخميس ، حيث يتقلب تدريجيا تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى أمطار وثلوج ، مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة أحيانا ويستمر حتى بداية الأسبوع.
معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى19 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية مصحوبة بنسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح جنوب البلاد أحيانا.
الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، مما يؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات، وتبدأ الغيوم بالتكاثف مساء حيث تصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة مع نشاط في سرعة الرياح، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.
الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، وتشكل الضباب الكثيف في الداخل حيث تسوء معها الرؤية، تهطل أمطار غزيرة أحيانا واحتمال تساقط حبات البرد مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 55كم/س، كما تتساقط الثلوج خلال النهار بدءا من ارتفاع ال 1600 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا حيث تلامس ال 1400 متر.
السبت: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية، تنشط الرياح خلال الفترة الصباحية فتقارب ال 60 كم/س، وتهطل الأمطار الغزيرة مع برق ورعد، وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1500 متر نهارا وتصل الى 1400 ليلا.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم ما أعلنه عن "صيرفة"
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم ما أعلنه عن "صيرفة"
12:38 | 2023-01-10
10/01/2023 12:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أيام.. إليكم ما سيجري بشأن "صيرفة"
Lebanon 24
خلال أيام.. إليكم ما سيجري بشأن "صيرفة"
14:19 | 2023-01-10
10/01/2023 02:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
السفيرة الأميركية تحمل طفلة فنان لبناني... وهذه الرسالة المؤثرة التي وجهتها لها (فيديو)
Lebanon 24
السفيرة الأميركية تحمل طفلة فنان لبناني... وهذه الرسالة المؤثرة التي وجهتها لها (فيديو)
12:08 | 2023-01-10
10/01/2023 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة في بيروت تثير بلبلة.. أين عُثر عليها؟
Lebanon 24
جثة في بيروت تثير بلبلة.. أين عُثر عليها؟
11:08 | 2023-01-10
10/01/2023 11:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثةٌ بين لبنان واليُونان.. هذا ما شهدته إحدى الطائرات صباحاً
Lebanon 24
حادثةٌ بين لبنان واليُونان.. هذا ما شهدته إحدى الطائرات صباحاً
16:03 | 2023-01-10
10/01/2023 04:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:37 | 2023-01-11
ميقاتي: سأدعو الى جلسة لمجلس الوزراء.. وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم
07:46 | 2023-01-11
كتاب للوزراء من الامانة العامة لمجلس الوزراء.. ماذا جاء فيه؟
03:51 | 2023-01-11
حسين الحسيني في ذمة الله: رحيل رجل الدولة والقانون والعيش الواحد
05:00 | 2023-01-11
لو بَقِيَ مع باسيل... هل كان ميشال معوّض سيُصبح رئيساً للجمهوريّة؟
10:56 | 2023-01-11
قتيل جراء اشكال في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل
10:50 | 2023-01-11
توقيف مطلوب على حاجز القبة
فيديو
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
11/01/2023 18:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
11/01/2023 18:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
11/01/2023 18:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact