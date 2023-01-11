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لبنان

وداعاً للطقس المستقر... منخفض جوي وكتل باردة في هذا الموعد!

Lebanon 24
11-01-2023 | 04:49
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، مما يؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات، وتبدأ الغيوم بالتكاثف مساء حيث  تصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة مع نشاط في سرعة الرياح، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.
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وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة:  منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يستقر معها الطقس حتى ظهر غد الخميس ، حيث يتقلب تدريجيا تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى أمطار وثلوج ، مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة أحيانا ويستمر حتى بداية الأسبوع.
معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11  الى19 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية مصحوبة بنسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح جنوب البلاد أحيانا.
الخميس:  غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، مما يؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات، وتبدأ الغيوم بالتكاثف مساء حيث  تصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة مع نشاط في سرعة الرياح، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.
الجمعة:  غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، وتشكل الضباب الكثيف في الداخل حيث تسوء معها الرؤية، تهطل أمطار غزيرة أحيانا واحتمال تساقط حبات البرد مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 55كم/س، كما تتساقط الثلوج خلال النهار بدءا من ارتفاع  ال 1600 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا حيث تلامس ال 1400 متر.
السبت:  غائم اجمالا مع انخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية،  تنشط الرياح خلال الفترة الصباحية فتقارب ال 60 كم/س، وتهطل  الأمطار الغزيرة مع برق ورعد، وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1500 متر نهارا وتصل الى 1400 ليلا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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