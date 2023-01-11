المكاري بحث مع وفد من اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية تطوير التعاون واستقبل سفير تشيلي

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه، السفير التشيلي كارلوس موران، وعرض معه العلاقات بين البلدين والتطورات الراهنة.

كما واستقبل المكاري الامين العام لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية الشيخ علي كريميان على رأس وفد.

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وبعد اللقاء قال المكاري: "رحبنا بالاخوة الذين وضعونا في اجواء النشاطات التي يقومون بها في الكثير من الدول الاسلامية وغير الاسلامية. واتفقنا على عقد اجتماعات لاحقة لمتابعة النشاطات وطريقة عمل هذا الاتحاد، وهو امر مهم للاطلاع على تطور الاعلام في بعض المناطق من العالم، وللاضاءة على ظلم الكثير من الشعوب التي لا يصل صوتها". وبعد اللقاء قال المكاري: "رحبنا بالاخوة الذين وضعونا في اجواء النشاطات التي يقومون بها في الكثير من الدول الاسلامية وغير الاسلامية. واتفقنا على عقد اجتماعات لاحقة لمتابعة النشاطات وطريقة عمل هذا الاتحاد، وهو امر مهم للاطلاع على تطور الاعلام في بعض المناطق من العالم، وللاضاءة على ظلم الكثير من الشعوب التي لا يصل صوتها".

وتابع: "وضعناهم في جو فعاليات بيروت عاصمة الاعلام العربي للعام 2023 وسيكونون في التصرف وسيقدمون لنا كل الدعم".

من جهته، اكد كريميان "ان اللقاء مع وزير الاعلام كان مفيدا، وجرى نقاش حول التعاون الثنائي وكيفية تطويره ووضع الامكانات في سبيل هذا التعاون".

وقال: "ان لبنان بلد لديه امكانات كبيرة في المجال الاعلامي لاسيما على مستوى المنطقة العربية ومن الضروري التعاون بين الجانبين".

واشار الى ان الاتحاد هو مؤسسة عالمية خاصة وليست رسمية، وبالتالي فان التعاون بينه ويين وزارة الاعلام والمؤسسات الاعلامية اللبنانية سيفيد الجانبين، وان الهدف الاساسي للاتحاد اظهار الصورة الحقيقية لحقوق شعوب المنطقة ليعبروا عن مواقفهم ورأيهم".



وكشف عن الاتفاق مع وزير الاعلام على "التعاون بين الجانبين لانجاح فعاليات بيروت عاصمة الاعلام العربي 2023".