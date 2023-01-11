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لبنان

بري نعى الحسيني: نفقد ويفقد لبنان قامة وطنية نذرت جل حياتها دفاعاً عن الوطن

Lebanon 24
11-01-2023 | 05:26
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نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس السابق لمجلس النواب السيد حسين الحسيني وجاء في بيان النعي: "بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله سبحانه وتعالى ، بإسم الشعب اللبناني أنعى الى اللبنانيين كبيراً من كبار لبنان ، وقامة وطنية من قاماته التي ما بدلت تبديلاً ، نذرت جل حياتها دفاعاً عن الوطن وعن إنسانه ووحدة ترابه وهويته الوطنية والقومية ، جهاداً متواصلاً بالقول والعمل والكلمة الفصل الطيبة.
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عنيت به رفيق الدرب دولة رئيس مجلس النواب السابق السيد حسين الحسيني والذي برحيله وإرتحاله الى جوار ربه نفقد ويفقد لبنان قيمة إنسانيه وتشريعية ونضالية لا تعوض".

وختم الرئيس بري: "إنني بإسمي الشخصي وبإسم الزملاء النواب أتقدم من أسرة الراحل وآل الحسيني ومن اهلنا في البقاع وبلاد جبيل ومن الشعب اللبناني بأحر التعازي سائلاً المولى العزيز القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جنانه وأن يلهمنا وإياهم عظيمه الصبر والسلوان".
 
 
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