بيرم من النبطية: لنفصل القضايا المطلبية عن النكد السياسي

أشار وزير الحكومة في تصريف الأعمال مصطفى بيرم الى ان "اجتماع لجنة المؤشر سيحصل يوم الجمعة المقبل، ليصبح أساس الراتب أربعة ملايين ونصف المليون وسيصبح بدل النقل 125 ألفا، وعمليا يصبح الرقم 7 مليون".

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وخلال زيارته دائرة العمل في مدينة النبطية، قال بيرم: "تحت عنوان المساواة بين القطاع العام والقطاع الخاص، انقل ذلك الى الحكومة اللبنانية لاطلب منهم المساواة بين القطاعين العام والخاص، مما سيسمح لي بالضغط لزيادة بدل النقل في القطاع العام، وهذا ليس كافيا انما نعمل على طريقة "خذ وطالب وتقدم خطوة الى الامام".



وأضاف :" هذه الحلول جزئية ولكن يحكمني قاعدة تقول "ما لا يترك كله لا يدرك جله"، واجتماعات لجنة المؤشر ستبقى مفتوحة الى مزيد من المواكبة وسنضاعف منحة التعليم في القطاع الخاص وأيضا التعويض العائلي، وكلهم باقة معينة نتقدم فيها الى الامام، وهي غير كافية لكنها خطوة ضرورية".



وردا على سؤال حول ما اذا كان مجلس الوزراء سينعقد لدرس الأمور الحياتية"، قال بيرم:" ان الاتصالات حسب ما علمت مستمرة لتأمين التوافق حول هذا الموضوع. وما ندعو اليه هو عزل الأمور الحياتية والاجتماعية عن الأمور السياسية وإخراجها من النكد السياسي".





ثم انتقل الوزير بيرم والوفد المرافق الى السرايا الحكومية في النبطية، حيث كان في استقباله محافظ النبطية بالانابة الدكتور حسن فقيه، المدير الإقليمي لامن الدولة المقدم طالب فرحات والمدير الإقليمي للدفاع المدني اللبناني في النبطية حسين فقيه.



وقال الوزير بيرم: "زرنا دائرة العمل وقلنا لهم ما يعانوه نعانيه، مشيرا الى أنها "مرحلة صعبة تتطلب تقوية مناعتنا النفسية".

وأضاف: "نحاول ان نتساعد لنعبر بالوطن، ونطلق صوتا باسم المواطنين لنقول لكل القوى السياسية، ان يفصلوا القضايا المطلبية عن النكد السياسي ويفصلوا القضايا الاجتماعية عن ان تكون رهينة في الصراعات السياسية". (الوكالة الوطنية)