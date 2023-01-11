سجال بين زياد حواط ووليد فياض في مجلس النواب.. "احترم حالك"

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كشفت معلومات "الجديد" عن دخول النائب زياد حواط في سجال مع وزير الطاقة وليد فياض، وذلك خلال جلسة اللجنة النيابية للاشغال والطاقة في مجلس النواب التي تبحث في ملف الكهرباء وقال له حواط: "احترم حالك عم تدفع العالم غرامات". (الجديد)