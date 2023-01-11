Advertisement

لبنان

جولة لمراقبي الاقتصاد في النبطية وأخذ عينات من اللبنة لفحصها

Lebanon 24
11-01-2023 | 05:49
A-
A+
Doc-P-1027749-638090391934899976.png
Doc-P-1027749-638090391934899976.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، في المؤسسات التجارية والمواد الغذائية، ومحال اللحوم والدواجن، والخضر والفاكهة، وأفران المناقيش والمعجنات، ومعامل الأجبان والألبان، وتم أخذ عينات من اللبنة وأرسلت إلى المختبرات المختصة لفحصها وللتأكد من سلامتها.
Advertisement


وأخذت العينات بإشراف رئيس المصلحة محمد بيطار وبمرافقة عناصر جهاز أمن الدولة - المكتب الإقليمي في النبطية ومؤازرتهم، وستتابع عمليات الكشف على معامل الألبان والأجبان في أقضية المحافظة وبلداتها، وأخذ عينات وإرسالها إلى المختبرات لفحصها. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:37 | 2023-01-11
07:46 | 2023-01-11
03:51 | 2023-01-11
05:00 | 2023-01-11
10:56 | 2023-01-11
10:50 | 2023-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website