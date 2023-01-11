هل تُرفع رسوم الميكانيك في 2023؟

أشارت مصادر في هيئة إدارة السير للـLBCI الى أنّ الهيئة لم تتبلغ أي تعديلات على رسوم السير المستحقة (الميكانيك) وما سُرّب عن هذا الأمر غير صحيح لأن رفع قيمة الرسوم أو تعديلها يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب وهو أمر لم يحصل".

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