Advertisement

لبنان

هل تُرفع رسوم الميكانيك في 2023؟

Lebanon 24
11-01-2023 | 06:10
A-
A+
Doc-P-1027751-638090394492783908.jpg
Doc-P-1027751-638090394492783908.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت مصادر في هيئة إدارة السير للـLBCI الى أنّ الهيئة لم تتبلغ أي تعديلات على رسوم السير المستحقة (الميكانيك) وما سُرّب عن هذا الأمر غير صحيح لأن رفع قيمة الرسوم أو تعديلها يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب وهو أمر لم يحصل".
Advertisement
 
 
المصدر: lbc
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية
lebanon 24
11/01/2023 18:01:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الطعن بمرسومين امام شورى الدولة.. "التيار": معركة تشبه انعقاد مجلس الوزراء
lebanon 24
11/01/2023 18:01:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حجار وشرف الدين تقدما بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لابطال المرسومين 10948 و10949
lebanon 24
11/01/2023 18:01:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تتوعد مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية بعد رسوم كاريكاتورية مسيئة
lebanon 24
11/01/2023 18:01:39 Lebanon 24 Lebanon 24

ميكانيك

رسوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:37 | 2023-01-11
07:46 | 2023-01-11
03:51 | 2023-01-11
05:00 | 2023-01-11
10:56 | 2023-01-11
10:50 | 2023-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website