كاديك يؤكد لوزير الصحة استمرار دعم فرنسا للقطاع الصحي

استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، السيناتور الفرنسي للمقيمين في الخارج اوليفييه كاديك، في حضور رئيس المجلس القنصلي للفرنسيين المقيمين في لبنان الدكتور غسان ايوب، والعضو في المجلس الدكتور زياد نصور.

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وبحث المجتمعون خلال اللقاء، في التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في هذه المرحلة وانعكاساتها على الخدمات الصحية والاستشفائية ويوميات المواطنين والمقيمين على حد سواء. وتم عرض للمبادرات والمشاريع التي تقوم بها فرنسا في لبنان.



واكد كاديك أن "فرنسا ستبقى الى جانب لبنان، وتهمنا الاستجابة لاحتياجات القطاع الصحي والاستشفائي وتقديم الدعم اللازم لتلبيتها".

وأضاف: "نحن حريصون على المساهمة في التخفيف من المصاعب التي يواجهها اللبنانيون في حياتهم اليومية".



بدوره، قال الابيض "إننا نقدر الجهود التي تقوم بها فرنسا لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات الحكومية وتأمين الادوية واللقاحات (منها مباشرة او عبر الاتحاد الاوروبي)، ونتطلع الى مزيد من التعاون والعمل سوياً لما فيه مصلحة هذا القطاع الحيوي".

واستعرض المجتمعون المشاريع المستقبلية التي ستقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الفرنسية بهدف النهوض بالنظام الصحي وتقويته بطريقة أكثر فعالية واستدامة في المديين المنظور والطويل الامد. (الوكالة الوطنية)