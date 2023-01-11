المرتضى عرض شؤونا ثقافية وسفير سلطنة عمان واستقبل أبو زيد

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، سفير سلطنة عمان في لبنان احمد محمد السعيدي.

وتداول المجتمعون خلال اللقاء، شؤونا مرتبطة بالتعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين.

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والتقى المرتضى أيضاً، النائب السابق امل ابو زيد، في حضور ايلي ورامي متى، وجرى البحث في برنامج تعاون ثقافي على ان يجري قريباً البدء في تنفيذه.

كما واستقبل المرتضى الفنانة الناشئة زينب بيضون، التي قدّمت له لوحة من اعمالها ترمز الى الوحدة اللبنانية ضمن التنوع الإسلامي المسيحي.