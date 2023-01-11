الاباتي أنطوان خليفة في ذمة الله.. المحبّ والمثقّف والمخلص لوطنه

رقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية الأباتي أنطوان خليفة بعد دخوله في غيبوبة لمدة سبعة أشهر على أثر جلطة دماغية. يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة 13 الجاري عند الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار جرجس - جبيل.

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وبعد صلاة الجناز، يُنقل جثمان الأباتي خليفة إلى مدافن دير سيّدة المعونات- جبيل، حيث يُوارى الثرى. رحمه الله وعوّض على الرهبانيّة برهبانٍ قدّيسين.

وزير السياحة

ونعى وزير السياحة المهندس وليد نصّار عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي الآباتي انطوان خليفة، قائلاً: "رقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية قدس الآباتي أنطوان خليفة، المحبّ والمثقّف والمخلص لوطنه وأهله وكنيسته.



بغيابه تخسر الرهبانية اللبنانية المارونية أحد أعلامها المؤمنين، الذين قدّموا للكنيسة الكثير ونذروا حياتهم لخدمتها، إنّما تبقى ذكراهم وأفعالهم خالدة في عقول وقلوب كلّ من عرفهم.

وأخسر أخاً وصديقاً كان من أوّل المباركين لي ولمسيرتي بصلواته وإرشاداته.



تعازيّ القلبية الحارة لعائلته ولأهالي عمشيت وقضاء جبيل، وللرهبانية والبطريركية المارونية واللبنانيين جميعاً، رحمه الله. على رجاء أن يكون في مصف القدّيسين".

تعازي

وغرد النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "غادرنا قدس الاباتي انطوان خليفة. لطالما كنت افتخر بجذوره الاهمجية وهو ايضا. ابن عمشيت الذي ملأ الدنيا بكل افكاره الروحية والفلسفية. فخري انني من جيل عرفه ونهل من قاموسه الاخلاقي والوطني. اينما حل، كانت البسمة تسبقه وحتما سبقته اليوم الى ديار الخلود،الى جنب الله، موقعه الطبيعي".

وايضا غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بغياب قدس الأباتي أنطوان خليفة إبن عمشيت، تخسر منطقة جبيل والرهبانية اللبنانية المارونية محركا روحيا نذر حياته لنشر الخير وتعزيز الحياة الروحية والثقافية والفكرية في الأديرة والمجتمع. أمثالك يغيبون ولا يفارقون. عوض الله على الرهبانية برهبان قديسين. المسيح قام."

اسرة لبنان 24 تتقدم من الرهبانية اللبنانية المارونية واسرة الراحل بأحر التعازي.