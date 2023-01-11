"حزب الله" زار يازجي معايداً.. السيد: نحتاج لرئيس لقيام الدولة

استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وفداً من "حزب الله" برئاسة رئيس المجلس السياسي السيد ابراهيم امين السيد، في المقر البطريركي في البلمند.

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وضم الوفد: عضوي المكتب السياسي محمد سعيد الخنسا ومحمد صالح، مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال الشيخ محمد عمرو ومسؤول قطاع الشمال الشيخ رضا احمد.

اثر اللقاء، قال السيد: "جئنا اليوم إلى البلمند لتقديم المعايدة بالاعياد للبطريرك يوحنا وهي مناسبة للتعاون بين اللبنانيين من أجل مصلحة الوطن، وكان اللقاء جميل جدا ومسؤول بدرجة كبيرة مع رجل مثل البطريرك، حيث تم تداول القضايا الأساسية والمهمة التي تخص الوطن والمنطقة".