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لبنان

تفاصيل جديدة عن عمل الوفد الالماني وملف حاكم مصرف لبنان.. ما الجديد؟

Lebanon 24
11-01-2023 | 07:17
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أفادت معلومات للـLBCI بأنّ "القاضي زياد ابي حيدر عاد عن قراره وكلف القاضي رجا حاموش بتسهيل عمل الوفد الالماني واطلاعه على ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي حققت فيه النيابة العامة التمييزية وطلبت من النيابة العامة الاستئنافية الادعاء فيه". 
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المصدر: lbc
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رياض سلامة

الوفد الالماني

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