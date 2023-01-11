تفاصيل جديدة عن عمل الوفد الالماني وملف حاكم مصرف لبنان.. ما الجديد؟

أفادت معلومات للـLBCI بأنّ "القاضي زياد ابي حيدر عاد عن قراره وكلف القاضي رجا حاموش بتسهيل عمل الوفد الالماني واطلاعه على ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي حققت فيه النيابة العامة التمييزية وطلبت من النيابة العامة الاستئنافية الادعاء فيه".

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