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لبنان

شقير زار عوده: جريمة كبيرة أن نبقى في الفراغ

Lebanon 24
11-01-2023 | 07:17
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عوده، قبل ظهر اليوم، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير والسيد جاك صراف. 
 
 
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وبعد الزيارة، قال شقير:" قمت بزيارة سيدنا المطران الياس أولا لأتمنى له سنة خير وسنة مليئة بالصحة والعافية، على أمل أن تكون سنة خير على البلد بدعائه وبمساعيه خاصة أننا في انتظار استحقاق كبير هو انتخاب رئيس للجمهورية. أطلعنا سيدنا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي نعيشه"
 
 
وأضاف: "جريمة كبيرة أن نبقى في الفراغ، وأي شخص يعتقد أن البلد ممكن أن يعمل ويتقدم بدون رئيس للجمهورية هو مخطئ".
 
وتابع: "شرحنا لسيدنا الوضع الاقتصادي في الــ 2022 والمعاناة التي عشناها وأخذنا من نصائحه ما يمكن أن يعمل في الــ 2023، على أمل أن تكون هذه السنة سنة خير على الجميع وعلى البلد، ومن يحاول عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية يكون من أعداء هذا الوطن".
 
 
وقال: "علينا أن ننتخب رئيسا في أسرع وقت ممكن لأن "حرام" شعبنا، فهو يحب الحياة ويستحق الحياة ولا يستحق أن يبقى في هذه المعاناة الكبيرة". (الوكالة الوطنية)
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