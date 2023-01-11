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لبنان
شمسطار تشيع الرئيس الحسيني الى مثواه الاخير غدا.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
11-01-2023
|
07:29
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لف الحزن بلدة شمسطار التي تتهيأ بأسى ولوعة لاستقبال جثمان ابنها البار الراحل الرئيس السيد حسين الحسيني، فاتشحت الطريق بلافتات كتبت عليها عبارات تنعى رجل دولة من الطراز الأول، والموسوعة التشريعية والسياسية والتاريخية والأدبية، "السيد" الذي امتاز بجرأته ولياقته ودماثة خلقه، ومحبته للناس، والتي كان يشعر بدفئها كل من جالسه.
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وجاء في نعي عائلة الفقيد:
"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون
بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى
ننعي المرحوم
الرئيس السيد حسين الحسيني
الدفن يوم الخميس الواقع في 12 كانون الثاني.
تقبل التعازي في منزله في شمسطار حتى نهار السبت 14 كانون الثاني.
وفي بيروت يومي الإثنين والثلاثاء في 16 و17 كانون الثاني، في قاعة "سي سايد بافييون" في بيال من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى السادسة مساءً.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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