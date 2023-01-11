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لبنان

كتاب للوزراء من الامانة العامة لمجلس الوزراء.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
11-01-2023 | 07:46
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وجّهت الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم كتاباً الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك"بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتطبيقاً للمادتين ٦٢ و ٦٤ من الدستور".
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للاطلاع على مشروع جدول الاعمال، الرجاء الضغط هنا: 

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