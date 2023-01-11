كتاب للوزراء من الامانة العامة لمجلس الوزراء.. ماذا جاء فيه؟

وجّهت الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم كتاباً الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك"بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتطبيقاً للمادتين ٦٢ و ٦٤ من الدستور".

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