اعتصام للجنة التنسيق النقابية في الهرمل

نفذت لجنة التنسيق النقابية في الهرمل التي تضم، رابطة التعليم الاساسي والثانوي والمهني والمتعاقدين والمتقاعدين والقطاع العام، اعتصاما أمام السرايا.

وتحدث خلال الاعتصام، مقرر رابطة التعليم الاساسي في الهرمل خضر جعفر، حسين علوه باسم التعليم المهني، رنا طه باسم المتعاقدين، علي المصري عن المتقاعدين وذوالفقار ناصرالدين.

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واكدوا أن "المعلمين غير معنيين عن الفساد في أركان الدولة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، وانهم غير مسؤولين عن تقصير الدولة ووزارة التربية".

وأشاروا الى ان "المعلمين يقومون بكامل واجباتهم ويضحون ويجاهدون"، مؤكين انهم" لن يقبلوا بالذل والتجويع"، مطالبين بـ"اعلان حال طوارى عامة وتشكيل خلية أزمة".



وختموا مطالبين بـ"حل اشكالية قبض الرواتب خصوصا في منطقة البقاع الشمالي والهرمل وضواحيها، وبالتضامن مع المهني يوم الجمعة في تحركهم امام السرايا". (الوكالة الوطنية)